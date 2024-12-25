В результате ДТП между Атлитом и Зихрон-Яаковом погиб пожилой мужчина
время публикации: 25 декабря 2024 г., 18:24 | последнее обновление: 25 декабря 2024 г., 18:38
В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" в 17:40 поступило сообщение о столкновении двух автомобилей на шоссе номер 2 между развязками Атлит и Зихрон-Яаков.
Прибывшие на место происшествия фельдшеры и парамедики МАДА боролись за жизнь мужчины в возрасте около 70 лет, получившего крайне тяжелые множественные травмы, но в конечном итоге были вынуждены констатировать его смерть.
Еще один пострадавший получил легкие травмы.
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