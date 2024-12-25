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Израиль

В результате ДТП между Атлитом и Зихрон-Яаковом погиб пожилой мужчина

Мада
ДТП
время публикации: 25 декабря 2024 г., 18:24 | последнее обновление: 25 декабря 2024 г., 18:38
В результате ДТП между Атлитом и Зихрон-Яаковом погиб пожилой мужчина
Flash90

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" в 17:40 поступило сообщение о столкновении двух автомобилей на шоссе номер 2 между развязками Атлит и Зихрон-Яаков.

Прибывшие на место происшествия фельдшеры и парамедики МАДА боролись за жизнь мужчины в возрасте около 70 лет, получившего крайне тяжелые множественные травмы, но в конечном итоге были вынуждены констатировать его смерть.

Еще один пострадавший получил легкие травмы.

Израиль
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