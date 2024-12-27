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Война в Газе в ночь на 27.12.2024: удары по целям на севере сектора, заявлено о десятках убитых

Газа
Война "Железные мечи"
время публикации: 27 декабря 2024 г., 06:20 | последнее обновление: 27 декабря 2024 г., 06:20
Война в Газе в ночь на 27.12.2024: удары по целям на севере сектора, заявлено о десятках убитых
Пресс-служба ЦАХАЛа

В ночь на 27 декабря Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

ЦАХАЛ атаковал ночью цели на севере сектора Газы. Поступали сообщения об убитых и раненых в секторе.

На севере сектора: по дому в районе Шуджаийя, на востоке города Газа; силы ЦАХАЛа продолжали взрывать здания в северной части сектора; артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в районах Ас-Сабра и Зайтун, на юго-востоке города Газа; ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в Зайтуне.

Директор больницы "Камаль Адуан" (в Байт-Лахии, на севере сектора) заявил, что ЦАХАЛ нанес удар по зданию, прилегающему к больнице. В результате погибли, по его словам, 50 человек, включая пятерых сотрудников больницы. ЦАХАЛ это заявление не комментирует.

Вечером 26 декабря и около полуночи жители разных населенных пунктов центра и юга Израиля сообщали об отголосках взрывов. В ночь на 27 декабря ЦАХАЛ подтвердил, что отзвуки взрывов являются следствием операции в секторе Газы.

Израиль
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