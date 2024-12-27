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Прогноз погоды в Израиле на 27 декабря: похолодание, местами дожди, снегопад на Хермоне

Погода
Дожди
Шторм
время публикации: 27 декабря 2024 г., 04:44 | последнее обновление: 27 декабря 2024 г., 04:53
Прогноз погоды в Израиле на 27 декабря: похолодание, местами дожди, снегопад на Хермоне
Фото NEWSru.co.il

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 27 декабря, температура понизится. Будет облачно, местами туман. Ожидаются дожди на севере и на побережье Средиземного моря, временами с грозами. Не исключены затопления в низинах. Снегопад на Хермоне. Сильный ветер и шторм на побережье Средиземного моря.

В Иерусалиме – 7-10 градусов, в Тель-Авиве – 8-16, в Хайфе – 8-14, в Эйлате – 13-19, в Беэр-Шеве – 8-15, в Мицпе-Рамоне – 8-12, на побережье Мертвого моря – 15-19, в Ашкелоне и Ашдоде – 11-16, в Ариэле – 9-12, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 14-16, на Голанских высотах – 9-11.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 20 градусов, высота волн – 140-320 см. Купание крайне опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 30 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 30 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-западный (до 5 км/ч), в районе Эйлатского залива – юго-западный (до 15 км/ч).

В субботу температура немного повысится. В воскресенье – небольшое повышение температуры, солнечно. В понедельник похолодает, будет облачно.

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