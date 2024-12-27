На горе Хермон выпал снег, ожидается образование устойчивого снежного покрова

Утром 27 декабря на фоне понижения температуры на горе Хермон начался снегопад. Согласно прогнозам метеорологов, снегопад на Хермоне продлится не менее недели, ожидается образование значительного устойчивого снежного покрова.

Температура на вершине Хермона в эти дни будет около 0 градусов (до +5 днем).

Напомним, что горный курорт Хермон закрыт для посетителей по соображениям безопасности – из-за продолжающихся действий ЦАХАЛа на юге Ливана и Сирии и возможных обстрелов израильской территории (несмотря на действие соглашения о прекращении огня в Ливане).

В этом зимнем сезоне первый снегопад на Хермоне был в конце ноября.

В прошлом зимнем сезоне последний снегопад на Хермоне фиксировали 24 февраля 2024 года.

Самые снежные зимы в Израиле

Самыми снежными за последние десятилетия были зимние бури в декабре 2013-го и в январе 2013-го, когда мокрый снег выпадал даже в прибрежных районах центра страны, а снежный покров в Иерусалиме держался около недели. До того "самым снежным" за последние 20 лет синоптики называли зимний сезон 2011-2012.

Однажды снег выпадал в Иерусалиме и во второй половине марта. Утром 17 марта 1998 года в столице была пыльная буря, температура воздуха составляла более 20 градусов по Цельсию, днем пошел дождь, а вечером выпал снег и утром 18 марта иерусалимцев ждали сугробы на улицах.

Самым снежным в истории Израиля считается февраль 1950 года, когда снегом в течение нескольких дней были покрыты не только север и холмы в районе Иерусалима, но почти вся территория страны, включая Тель-Авив.