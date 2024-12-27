ЦАХАЛ объявил о проведении операции в районе больницы "Камаль Адуан" на севере Газы
время публикации: 27 декабря 2024 г., 12:57 | последнее обновление: 27 декабря 2024 г., 13:10
Силы 401-й бронетанковой бригады "Иквот а-Барзель" (162-я дивизия) проводят операцию в районе больницы "Камаль Адуан", на севере сектора Газы (находится на стыке районов Джабалия, Байт-Лахия и Шейх Заид).
Операция была начата в связи с получением разведывательной информации о присутствии террористов ХАМАСа на территории больницы.
ЦАХАЛ подчеркивает, что в ходе операции делается все возможное для того, чтобы минимизировать ущерб мирным гражданам.
Отметим, что прошлая операция в районе больницы "Камаль Адуан" проводилась в октябре 2024 года.