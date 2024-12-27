ЦАХАЛ подтвердил удар по инфраструктуре "Хизбаллы" на востоке Ливана

ЦАХАЛ подтвердил, что утром 27 декабря на контрольно-пропускном пункте Джанта на востоке Ливана, около границы с Сирией, израильскими ВВС был нанесен удар по инфраструктуре "Хизбаллы", которая использовалась для переброски оружия.

Судя по сообщению ЦАХАЛа, были атакованы инфраструктурные объекты, которые использует логистическое "подразделение 4400", отвечающее за доставку оружия из Сирии в Ливан.

В сообщении ЦАХАЛа подчеркивается, что удар по этим объектам был нанесен с целью не допустить поставок оружия "Хизбалле". Таким образом, речь не идет о нарушении соглашения о прекращении огня в Ливане.