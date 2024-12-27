x
27 декабря 2024
|
последняя новость: 11:57
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
27 декабря 2024
|
27 декабря 2024
|
последняя новость: 11:57
27 декабря 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Умерла пожилая женщина, которая была ранена террористом в Герцлии

Погибшие
Теракт
время публикации: 27 декабря 2024 г., 10:38 | последнее обновление: 27 декабря 2024 г., 10:46
Умерла пожилая женщина, которая была ранена террористом в Герцлии
Пресс-служба МАДА

Из больницы "Ихилов" в Тель-Авиве сообщили, что была констатирована смерть пожилой женщины, которая была ранена террористом в Герцлии.

Утром 27 декабря в Герцлии было совершено вооруженное нападение на женщину примерно 80 лет. Полиция заявляет: в Герцлии был совершен теракт. Нападавший был обезврежен и задержан сотрудниками сил безопасности.

Служба "Маген Давид Адом" (МАДА) передает, что раненой была оказана первая помощь на улице Кдошей а-Шоа. Судя по сообщению МАДА, нападение было совершено около дома престарелых.

Женщина, получившая тяжелые ножевые ранения, была направлена в больницу "Ихилов" в Тель-Авиве, где была констатирована ее смерть.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 27 декабря 2024

Теракт в Герцлии, убита пожилая женщина