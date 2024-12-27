Умерла пожилая женщина, которая была ранена террористом в Герцлии
время публикации: 27 декабря 2024 г., 10:38 | последнее обновление: 27 декабря 2024 г., 10:46
Из больницы "Ихилов" в Тель-Авиве сообщили, что была констатирована смерть пожилой женщины, которая была ранена террористом в Герцлии.
Утром 27 декабря в Герцлии было совершено вооруженное нападение на женщину примерно 80 лет. Полиция заявляет: в Герцлии был совершен теракт. Нападавший был обезврежен и задержан сотрудниками сил безопасности.
Служба "Маген Давид Адом" (МАДА) передает, что раненой была оказана первая помощь на улице Кдошей а-Шоа. Судя по сообщению МАДА, нападение было совершено около дома престарелых.
Женщина, получившая тяжелые ножевые ранения, была направлена в больницу "Ихилов" в Тель-Авиве, где была констатирована ее смерть.
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