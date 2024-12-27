В ходе столкновений с боевиками-исламистами в Дженине убит офицер спецслужб ПА

Полиция Палестинской автономии сообщает, что в ходе вооруженных столкновений с боевиками одной из исламистских группировок в Дженине был убит офицер спецслужб ПА.

На этой неделе спецподразделения полиции Палестинской автономии расширили зону действий против активистов исламистских группировок, не подчиняющихся администрации Махмуда Аббаса.

Если на позапрошлой и прошлой неделях спецслужбы ПА действовали в основном в Дженине, то 23-24 декабря они проводили операции в Силат аль-Харитии (к западу от Дженина) и в Тамуне (к югу от Тубаса), задерживая активистов "Исламского джихада" и ХАМАСа. Причем в ряде случаев полиция ПА применяла не только автоматическое оружие, но и гранатометы. В Дженине полиция в ПА тоже продолжает действовать.

Полиция администрации Аббаса заметно активизировалась после падения режима Башара Асада в Сирии. Очевидно, в Рамалле опасаются усиления популярности джихадистов, особенно среди молодежи.