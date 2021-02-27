БПЛА ЦАХАЛа зафиксировали: новое пятно мазута приближается к израильскому побережью

В субботу, 27 февраля, БПЛА 200-й эскадрильи ВВС ЦАХАЛа, отправленные для проверки информации о нефтяном пятне, якобы находящемся на расстоянии 150 километров к западу от средиземноморского побережья Израиля, зафиксировали, что это, действительно, так. Новое пятно мазута приближается к израильскому побережью.

Ранее министр обороны Бени Ганц разрешил использовать беспилотники для полета над загрязненным участком Средиземного моря.

На текущий момент непонятно, представляет ли пятно непосредственную угрозу для израильских пляжей.

Между тем, хайфский пляж Шикмона остается "красным" по шкале загрязнения из-за дополнительного выброса мазута. Уровень загрязнения на нем оценивается как среднетяжелый. На большинстве остальных пляжей уровень загрязнения снизился до легкого.

Напомним, 17-18 февраля на израильское средиземноморское побережье, от Рош а-Никра на севере до Ашкелона и Зиким на юге, штормом были выброшены сотни тонн нефтепродуктов. Общая протяженность полосы загрязнения около 160 км. Нефтепродукты достигли и побережья Ливана.

17 февраля был сильный шторм (высота волн достигала 7 метров). Шли дожди и снег, была низкая густая облачность (что создавало проблемы для спутникового мониторинга). Накануне, 16 февраля, тоже штормило, облачность была низкой.

27 февраля министерство экологии сообщило, что в ходе выяснения обстоятельств, приведших к загрязнению средиземноморского побережья Израиля мазутом, возникло предположение, согласно которому источником загрязнения стало греческое судно.

Группа израильских специалистов прибыла в Грецию для проведения расследования.

Специалисты в области охраны окружающей среды говорят о самой тяжелой экологической катастрофе на побережье Израиля за последние десятилетия. По предварительным оценкам, в основном работы по очистке пляжей можно завершить в течение нескольких недель, но на то, чтобы полностью устранить последствия этой экологической катастрофы, уйдут годы.

В результате загрязнения воды и прибрежной полосы погибло множество морских животных.