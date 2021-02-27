Минэкологии: подозрение на новое пятно нефти в 150 километрах от средиземноморского побережья Израиля

Министерство экологии проверяет подозрения на обнаружение нового пятна нефтепродуктов на поверхности Средиземного моря в 150 километрах от израильского побережья.

На текущий момент непонятно, представляет ли пятно непосредственную угрозу для израильских пляжей и в какую сторону оно движется. В минэкологии сообщили, что занимаются проверкой совместно с международными структурами.

Между тем, хайфский пляж Шикмона остается "красным" по шкале загрязнения из-за дополнительного выброса мазута. Уровень загрязнения на нем оценивается как среднетяжелый. На большинстве остальных пляжей уровень загрязнения снизился до легкого.

Напомним, 17-18 февраля на израильское средиземноморское побережье, от Рош а-Никра на севере до Ашкелона и Зиким на юге, штормом были выброшены сотни тонн нефтепродуктов. Общая протяженность полосы загрязнения около 160 км. Нефтепродукты достигли и побережья Ливана.

17 февраля был сильный шторм (высота волн достигала 7 метров). Шли дожди и снег, была низкая густая облачность (что создавало проблемы для спутникового мониторинга). Накануне, 16 февраля, тоже штормило, облачность была низкой.

По версии министерства экологии Израиля, источником загрязнения стало судно, пострадавшее в ходе шторма недалеко от израильского побережья. В отчете минэкологии говорилось, что под подозрением примерно десять судов, которые на прошлой неделе шли на удалении около 50 км от израильского побережья. В результате загрязнения воды и прибрежной полосы погибло множество морских животных.

Специалисты в области охраны окружающей среды говорят о самой тяжелой экологической катастрофе на побережье Израиля за последние десятилетия. По предварительным оценкам, в основном работы по очистке пляжей можно завершить в течение нескольких недель, но на то, чтобы полностью устранить последствия этой экологической катастрофы, уйдут годы.

Ведутся работы по очистке пляжей средиземноморского побережья Израиля от мазута, к которым привлечены сотни добровольцев и военнослужащих.