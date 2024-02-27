Завершено голосование на выборах в местные органы власти

В 22:00 закрылись избирательные участки на выборах в муниципальные и местные советы. В этом году голосование проводилось на фоне войны. Правом голоса обладали около 7,2 млн граждан Израиля, им воспользовались менее 50% избирателей.

Выборы проводились в 197 муниципалитетах и местных советах и в 22 региональных советах. По всей стране были открыты 11600 избирательных участков. В небольших населенных пунктах (до 350 жителей) голосование завершилось в 20:00, в городах – в 22:00.

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Для обеспечения законности и порядка во время выборов были задействованы около 19 тысяч полицейских, охранников и волонтеров по всей стране.

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В 12 населенных пунктах и местных советах юга и севера Израиля выборы не проводились из-за того, что жители были эвакуированы. В этих населенных пунктах и местных советах выборы планируется провести 19 ноября 2024 года.

В 22:00 Всеизраильский центр надзора за выборами сообщил, что явка избирателей составила 49,5% и была на 7,2% ниже, чем на выборах 2018 года, на которых проголосовали 56% избирателей. В Тель-Авиве участвовали в выборах 40,5% из имеющих право голоса, в Иерусалиме – 31,4%, в Хайфе – 39,1%, в Бней-Браке – 66,2%.