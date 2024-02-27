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    Израиль

    В Израиле проходят выборы в муниципалитеты и местные советы

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    В Израиле проходят выборы в муниципалитеты и местные советы
    Yonatan Sindel/Flash90

    Во вторник, 27 февраля, в Израиле проходят выборы в муниципалитеты и местные советы. Голосование начинается в 7 утра. Выборы проводятся в 197 муниципалитетах и ​​местных советах и ​​в 44 региональных советах.

    Право голоса имеют около 7,2 млн граждан Израиля. По всей стране открыты более 11600 избирательных участков. Большинство избирательных участков закроется в 22:00. Но в небольших населенных пунктах (до 350 жителей) и на некоторых специальных избирательных участках голосование закончится в 20:00.

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    Для обеспечения законности и порядка во время проведения выборов задействованы около 19 тысяч полицейских, охранников и волонтеров по всей стране.

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    В 12 населенных пунктах и ​​местных советах юга и севера Израиля выборы не состоятся из-за того, что жители были эвакуированы. В этих населенных пунктах и местных советах выборы планируется провести 19 ноября 2024 года.

    Сегодняшний день по закону считается выходным. Те, кто работают в этот день, имеют право на двойную оплату или обычную оплату плюс дополнительный день отпуска в соответствии с отработанными часами.

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    Редакция NEWSru.co.il будет следить за ходом выборов и информировать об основных событиях, связанных с ними.

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    Отметим, что фактически выборы начались еще 20 февраля, когда открылись участки, на которых могли проголосовать военнослужащие.

    Общая информация о выборах

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    Выборы глав муниципалитетов и местных советов, а также голосование по спискам кандидатов в городские и местные советы, проходят в 241 органе местной власти. Общее количество граждан, обладающих избирательным правом, составляет на сегодняшний день 7190584 человека.

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    Из-за войны, резервистской службы многих баллотирующихся (как в руководство местными советами, так и в составе предвыборных списков), переноса даты выборов и значительных изменений, произошедших в настроениях граждан в связи с участием того или иного кандидата и списка в волонтерской деятельности в период военных действий, предсказать результаты выборов крайне сложно, и явка избирателей едва ли будет высокой.

    Кандидаты-резервисты, которые в силу наложенных израильским законодательством ограничений не имеют права вести предвыборную кампанию, почти наверняка опротестуют результаты муниципальных выборов в некоторых муниципалитетах и местных советах.

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    По результатам опроса, проведенного NEWSru.co.il накануне, ща несколько недель до выборов треть русскоязычных избирателей не знала, где и за кого голосовать, предвыборная кампания на русском языке почти не велась.

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    Государственный информационный портал по муниципальным выборам 2024 года тоже не особо помог избирателям, не в полной мере владеющим ивритом, поскольку его материалы переведены с иврита только на арабский язык. Система поиска своего избирательного пункта в разделе МВД на государственном портале Gov.il, также "еще не переведена на русский язык".

    Для того, чтобы найти свой избирательный пункт, необходимо ввести номер своего удостоверения личности ("теудат зеут") и дату его выдачи. Система выдаст результат (на иврите или арабском языке, по выбору): имеете ли вы право голосовать на ближайших выборах, где находится ваш избирательный пункт (учреждение и адрес), номер избирательного пункта, ваш порядковый номер в списке избирателей вашего избирательного пункта, доступность избирательного участка для инвалидов-колясочников. Найти ближайший избирательный пункт, доступный для инвалидов-колясочников, можно также на государственном информационном портале по этой ссылке. Этот раздел тоже не переведен на русский язык.

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    Информационный портал муниципальных выборов содержит всю информацию о претендентах на пост руководителей муниципалитетов и местных советов, количество баллотирующихся в местные советы и муниципалитеты предвыборных списков и кандидатов на депутатские посты в городских и местных советах. Для того, чтобы ознакомиться с информацией, избирателю следует ввести название своего города или местного совета: система выдаст список кандидатов на пост мэра или главы местного совета, перечень баллотирующихся в городские и местные советы фракций, поименный перечень кандидатов и буквенный индекс каждого из списков (вся информация представлена на иврите и арабском языках).

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 20 Февраля 2024
    В секторе Газы и у северных границ открылись пункты голосования на муниципальных выборах
    // https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 18 Февраля 2024
    Муниципальные выборы в эвакуированных городах и поселках пройдут 19 ноября
    // https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 8 Февраля 2024
    Муниципальные выборы: как сориентироваться русскоязычному избирателю
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