Тела четырех заложников, переданных террористами из Газы, идентифицированы

Утром 27 февраля стало известно, что тела четырех заложников, переданных ночью террористической организацией ХАМАС, идентифицированы.

В Израиль были доставлены тела Шломо Манцура (86), Охада Яаломи (49), Ицхака Эльгарата (68) и Цахи Идана (51).

Семьи этих заложников подтвердили, что получили соответствующие уведомления.

Официальных заявлений правительства Израиля об обстоятельствах их гибели пока не публиковалось.

Шломо Манцур, 86 лет. Похищен террористами из кибуца Кисуфим, около границы Газы, 7 октября 2023 года. Судя по официальному сообщению, он был убит террористами в тот же день, а его тело вывезли в Газу.

Охад Яаломи, 49 лет. Похищен террористами из кибуца Нир-Оз 7 октября 2023 года. Он был ранен, пытаясь защитить свою семью, и похищен в сектор Газы. В январе 2024 года террористы опубликовали видео, на котором Яаломи запечатлен раненым, после чего утверждалось, что он погиб в плену "во время бомбардировки израильскими ВВС".

Ицхак Эльгарат, 68 лет. Похищен 7 октября 2023 года из кибуца Нир-Оз. В марте ХАМАС заявил о его смерти.

Цахи Идан, 51 год, из кибуца Нахаль-Оз. Террористы похитили его из его дома, показав процесс онлайн в соцсети Facebook. Обстоятельства его гибели в плену неизвестны.

Освобожденные палестинские заключенные

После выполнения ХАМАСом обязательств по передаче четырех тел погибших без унизительных церемоний, из тюрьмы "Офер" выехали автобусы с освобожденными палестинскими заключенными, которых должны были освободить еще в субботу, 22 февраля.

Выпущены из тюрем 602 террористов, освобождение которых было задержано в субботу, и 18 заключенных дополнительно.

По сообщению израильских СМИ, в числе освобождаемых заключенных 71 приговоренный к пожизненному заключению (как правило, пожизненные сроки дают за убийства и теракты с убийствами израильтян), а также 60 приговоренных к длительным срокам заключения.

105 освобождаемых заключенных страдают теми или иными заболеваниями, Служба тюрем снабдила их необходимыми им лекарствами на 24 часа. Пятеро заключенных были доставлены на амбулансах в связи с их состоянием здоровья или возрастом.

В числе освобождаемых заключенных 47 террористов, которые ранее были освобождены из израильских тюрем в рамках сделки по освобождению Гилада Шалита, вернулись к террору и были арестованы вновь.

43 из них возвращаются в палестинские населенные пункты Иудеи и Самарии и в Иерусалим.

11 заключенных, арестованных до 7.10.23, возвращены в сектор Газы.

Израиль освободил 445 заключенных, задержанных в секторе Газы после 7 октября (не указывается, есть ли среди них боевики "Нухбы" и участники резни "черной субботы"), а также 24 женщин-заключенных и несовершеннолетних заключенных.

Освобожденные заключенные рано утром 27 февраля были доставлены на 12 автобусах в Газу.

Ранее израильские власти предупреждали: последние заключенные будут освобождены лишь после того, как будут подтверждены личности погибших.

97 освобожденных террористов-убийц депортированы в Египет – откуда их переправят в страны, которые согласятся их принять.