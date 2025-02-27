Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в четверг, 27 февраля, температура повысится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Малооблачно. Без осадков. В долинах на севере туман. Днем усилится северный ветер.

В Иерусалиме – 5-14 градусов, в Тель-Авиве – 7-18, в Хайфе – 9-16, в Эйлате – 12-22, в Беэр-Шеве – 5-19, в Мицпе-Рамоне – 7-16, на побережье Мертвого моря – 13-20, в Ашкелоне и Ашдоде – 8-18, в Ариэле – 5-17, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 11-18, на Голанских высотах – 6-17.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 18 градусов, высота волн – 40-100 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – северный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-восточный (до 5 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 30 км/ч).

В пятницу температура немного понизится. В субботу будет облачно и дождливо. В воскресенье – переменная облачность, температура без существенных изменений.