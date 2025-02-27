Проходит процедура идентификации тел, переданных террористами из Газы

По состоянию на утро 27 февраля не поступало официальных уведомлений об идентификации четырех тел, переданных ночью террористической организацией ХАМАС в Газе представителям "Красного Креста" и доставленных в Израиль. Гробы с телами, после первоначальной идентификации, доставлены в Тель-Авив, в институт судебной медицины "Абу Кабир". После проведения ДНК-анализа первыми будут уведомлены семьи погибших. Экспертиза также должна установить, были ли убиты заложники.

Процедура передачи тел представителям "Красного Креста" состоялась в согласованном месте в Хан-Юнисе, на юге сектора Газы. По требованию Израиля, ХАМАС не устраивал унизительных и оскорбительных церемоний с приглашением прессы и пропагандистскими плакатами. Примерно в 1:30 гробы с телами доставили на территорию Израиля.

Возле КПП "Керем-Шалом" была установлена мобильная лаборатория. Специалисты в криминологии и судебной медицине провели процедуру первичной идентификации тел. В их числе был директор Национального института судебной медицины "Абу Кабир" Хен Кугель.

После того, как будет подтверждена личность погибших, будет опубликован официальный список возвращенных в ночь на четверг погибших заложников. Поскольку ХАМАС во время возвращения предыдущей партии тел подменил тело Шири Бибас останками неопознанной женщины, в Израиле не рискуют публиковать список освобождаемых заложников до подтверждения.

В соответствии со списком, утвержденным в рамках первого этапа соглашения о прекращении огня в секторе Газы и возвращении заложников, в последнюю волну передачи тел погибших террористы должны были передать останки четверых заложников, вот их имена:

Шломо Манцур, 86 лет. Похищен террористами из кибуца Кисуфим, около границы Газы, 7 октября 2023 года. Судя по официальному сообщению, он был убит террористами в тот же день, а его тело вывезли в Газу.

Охад Яаломи, 49 лет. Похищен террористами из кибуца Нир-Оз 7 октября 2023 года. Он был ранен, пытаясь защитить свою семью, и похищен в сектор Газы. В январе 2024 года террористы опубликовали видео, на котором Яаломи запечатлен раненым, после чего утверждалось, что он погиб в плену "во время бомбардировки израильскими ВВС".

Ицхак Эльгарат, 69 лет. Похищен 7 октября 2023 года из кибуца Нир-Оз. В марте ХАМАС заявил о его смерти.

Цахи Идан, 51 год, из кибуца Нахаль-Оз. Террористы похитили его из его дома, показав процесс онлайн в соцсети Facebook. Обстоятельства его гибели в плену неизвестны.

Освобожденные палестинские заключенные

После выполнения ХАМАСом обязательств по передаче четырех тел погибших без унизительных церемоний, из тюрьмы "Офер" выехали автобусы с освобожденными палестинскими заключенными, которых должны были освободить еще в субботу, 22 февраля.

Освобождены 602 террористах, освобождение которых было задержано в субботу, и 18 заключенных дополнительно.

По сообщению израильских СМИ, в числе освобождаемых заключенных 71 приговоренный к пожизненному заключению (как правило, пожизненные сроки дают за убийства и теракты с убийствами израильтян), а также 60 приговоренных к длительным срокам заключения.

105 освобождаемых заключенных страдают теми или иными заболеваниями, Служба тюрем снабдила их необходимыми им лекарствами на 24 часа. Пятеро заключенных были доставлены на амбулансах в связи с их состоянием здоровья или возрастом.

В числе освобождаемых заключенных 47 террористов, которые ранее были освобождены из израильских тюрем в рамках сделки по освобождению Гилада Шалита, вернулись к террору и были арестованы вновь.

43 из них возвращаются в палестинские населенные пункты Иудеи и Самарии и в Иерусалим.

11 заключенных, арестованных до 7.10.23, возвращены в сектор Газы.

Израиль освободил 445 заключенных, задержанных в секторе Газы после 7 октября (не указывается, есть ли среди них боевики "Нухбы" и участники резни "черной субботы"), а также 24 женщин-заключенных и несовершеннолетних заключенных.

Ранее израильские власти предупреждали: последние заключенные будут освобождены лишь после того, как будут подтверждены личности погибших.

97 освобожденных террористов-убийц депортированы в Египет – откуда их переправят в страны, которые согласятся их принять.