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Израиль

МВД лишит вида на жительство шестерых террористов, освобожденных в рамках сделки

МВД
Террористы
время публикации: 27 февраля 2025 г., 22:58 | последнее обновление: 27 февраля 2025 г., 23:05
МВД лишит вида на жительство шестерых террористов, освобожденных в рамках сделки
Abed Rahim Khatib/FLASH90

Министр внутренних дел Моше Арбель инициировал процесс лишения вида на жительство в Израиле шестерых террористов, которые были освобождены из израильских тюрем в рамках сделки по освобождению заложников.

В числе тех, кто потеряет статус постоянного жителя Израиля – Муса Ахмад, Халед Кутина, Ахмад Убейд, Мурад Бин Назими, Ибрагим Баринэ и Муджди Заатри, который несет ответственность за организацию взрывов автобусов в 2003 году.

Все шестеро являются резидентами Израиля, они были признаны виновными в террористической деятельности, подстрекательстве к террору и в солидаризации с террористической организацией. Они использовали свой статус в Израиле и свои удостоверения личности для того, чтобы беспрепятственно передвигаться по стране и заниматься террористической деятельностью.

Как отмечает 14 канал ИТВ, шестеро террористов вместе с сотнями других были освобождены в рамках сделки по освобождению заложников, получив возможность вернуться в населенные пункты, где они проживали ранее.

Министр внутренних дел Моше Арбель воспользовался своими полномочиями, чтобы лишить вышеперечисленных террористов статуса постоянных жителей Израиля, и тем самым предотвратить их дальнейшую деятельность против израильтян.

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