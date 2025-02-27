Суд разрешил премьер-министру давать показания два раза в неделю вместо трех

Судьи, рассматривающие так называемые "дела тысяч" (дело 1000, дело 2000 и дело 4000), удовлетворили просьбу главы правительства Биньямина Нетаниягу сократить количество его еженедельных допросов на судебном процессе с трех до двух.

В соответствии с их решением, Нетаниягу будет давать показания по понедельникам и средам с 10:00 до 16:00 в течение следующих двух месяцев. Других свидетелей защиты заслушают в окружном суде Иерусалима по вторникам с 09:00 до 16:30 – это позволит обеспечить эффективное продвижение судебного процесса.

Как сообщает "Исраэль а-Йом", на решение судей повлиял тот факт, что глава военной разведки АМАН генерал-майор Шломи Биндер в исключительном порядке явился в суд в минувший понедельник и в ходе закрытого заседания представил аргументы в пользу удовлетворения просьбы премьера.

Судьи признали, что это решение нарушает обычную процедуру уголовного судопроизводства, когда показания свидетеля обычно выслушивают только после того, как завершились показания предыдущего свидетеля.