x
27 февраля 2025
|
последняя новость: 22:58
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
27 февраля 2025
|
27 февраля 2025
|
последняя новость: 22:58
27 февраля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Суд разрешил премьер-министру давать показания два раза в неделю вместо трех

Суд
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 27 февраля 2025 г., 22:28 | последнее обновление: 27 февраля 2025 г., 22:33
Суд разрешил премьер-министру давать показания два раза в неделю вместо трех
Moti Milrod/POOL

Судьи, рассматривающие так называемые "дела тысяч" (дело 1000, дело 2000 и дело 4000), удовлетворили просьбу главы правительства Биньямина Нетаниягу сократить количество его еженедельных допросов на судебном процессе с трех до двух.

В соответствии с их решением, Нетаниягу будет давать показания по понедельникам и средам с 10:00 до 16:00 в течение следующих двух месяцев. Других свидетелей защиты заслушают в окружном суде Иерусалима по вторникам с 09:00 до 16:30 – это позволит обеспечить эффективное продвижение судебного процесса.

Как сообщает "Исраэль а-Йом", на решение судей повлиял тот факт, что глава военной разведки АМАН генерал-майор Шломи Биндер в исключительном порядке явился в суд в минувший понедельник и в ходе закрытого заседания представил аргументы в пользу удовлетворения просьбы премьера.

Судьи признали, что это решение нарушает обычную процедуру уголовного судопроизводства, когда показания свидетеля обычно выслушивают только после того, как завершились показания предыдущего свидетеля.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 27 февраля 2025

Протокол суда: Нетаниягу потребовал сократить число заседаний до двух в неделю
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 26 февраля 2025

"Это не власть закона, а власть клизмы". Скандал в ходе допроса Нетаниягу
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 26 февраля 2025

Суд не разрешил Нетаниягу отправиться на церемонию прощания с семьей Бибас
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 24 февраля 2025

"Кан-11": суд по делам Нетаниягу отложен в связи с "событиями на иранском фронте"