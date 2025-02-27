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Израиль

Двое пострадавших в теракте на 65-й трассе доставлены в больницу "Шиба"

Мада
Теракт
время публикации: 27 февраля 2025 г., 19:44 | последнее обновление: 27 февраля 2025 г., 19:44
Двое пострадавших в теракте на 65-й трассе доставлены в больницу "Шиба"
Пресс-служба МАДА

Пресс-служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщила, что двух пострадавших в результате теракта на перекрестке Каркур на 65-й трассе на вертолете доставили из больницы "Гилель Яфе" в Хадере в больницу "Шиба" в Тель а-Шомере.

В "Шибу" переведены девушка примерно 16 лет, состояние которой оценивается медиками как критическое и мужчина примерно 76 лет в тяжелом состоянии. Оба пациента погружены в состояние медикаментозной комы и подключены к аппаратам ИВЛ.

Несколькими часами ранее на перекрестке Каркур был совершен преднамеренный наезд на людей, террорист попытался уехать с места происшествия, но сотрудники полиции перекрыли ему путь к отступлению, подставив под удар патрульный автомобиль. Тогда террорист вышел из машины с отверткой в руках и кинулся на полицейских. Те открыли огонь на поражение, нейтрализовав его.

В этом теракте пострадали десять человек, состояние одного раненого критическое, двое в тяжелом состоянии, один в средней тяжести, шесть травмированы легко.

Израиль
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Автомобильный теракт на 65-й трассе, десять пострадавших