Двое пострадавших в теракте на 65-й трассе доставлены в больницу "Шиба"

Пресс-служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщила, что двух пострадавших в результате теракта на перекрестке Каркур на 65-й трассе на вертолете доставили из больницы "Гилель Яфе" в Хадере в больницу "Шиба" в Тель а-Шомере.

В "Шибу" переведены девушка примерно 16 лет, состояние которой оценивается медиками как критическое и мужчина примерно 76 лет в тяжелом состоянии. Оба пациента погружены в состояние медикаментозной комы и подключены к аппаратам ИВЛ.

Несколькими часами ранее на перекрестке Каркур был совершен преднамеренный наезд на людей, террорист попытался уехать с места происшествия, но сотрудники полиции перекрыли ему путь к отступлению, подставив под удар патрульный автомобиль. Тогда террорист вышел из машины с отверткой в руках и кинулся на полицейских. Те открыли огонь на поражение, нейтрализовав его.

В этом теракте пострадали десять человек, состояние одного раненого критическое, двое в тяжелом состоянии, один в средней тяжести, шесть травмированы легко.