Отчет ЦАХАЛа: ошибочная концепция разведки привела к катастрофе 7 октября

ЦАХАЛ опубликовал результаты отчета о причинах провала армии и служб безопасности в предотвращении прорыва тысяч террористов из сектора Газы и резни "черной субботы" 7 октября 2023 года.

В ходе внутриармейского расследования были выявлены критические просчеты разведки, которые в итоге привели к катастрофе. Ошибочная концепция о "сдерживании ХАМАСа" стоила жизни огромному количеству израильских граждан и привела к самой продолжительной войне в истории страны.

В соответствии с этим документом, выдержки из которого приводит "КАН-Хадашот", военная разведка АМАН знала о планируемой Яхьей Синуаром операции "Иерихонская стена" еще в 2017 году, однако проигнорировала эти планы как "нереалистичные".

В соответствии с выводами расследования, допущенные ЦАХАЛом, в целом, и военной разведкой, в частности, ошибочные решения еще за десятилетие до "черной субботы" привели к полному провалу разведки, обернувшемуся бойней. Руководители разведструктур продемонстрировали вопиющее непонимание ситуации, и разрыв в их восприятии с реальностью на местах оказался катастрофическим.

ХАМАС готовил операцию "Иерихонская стена" десять лет

В отчете внутреннего расследования, проведенного ЦАХАЛом, следствием был изложен ход событий от антитеррористической операции "Нерушимая скала" в 2014 году до резни "черной субботы" 7 октября 2023 года.

В этом документе указано, что после операции "Нерушимая скала" ХАМАС начал институционализировать свои военные структуры, создав генштабную командную вертикаль. По сути, террористическая организация трансформировалась в армию. Де-факто главой Генштаба ХАМАСа стал Мухаммад Дэйф, оперативный штаб возглавил Раад Саад, а во главе организации стал Яхья Синуар.

После операции "Нерушимая скала" ХАМАС разработал план атаки, который был утвержден руководством группировки в 2019 году, однако до операции "Страж стен" ("Шомер Хомот"), проведенной Израилем в 2021 году, план атаки был еще недостаточно "обкатан", и у боевиков "Нухбы", на которых ХАМАС возлагал основную задачу по нейтрализации позиций дивизии "Газа", не было достаточных кадров. Период коронавируса также повлиял на способности ХАМАСа мобилизовать силы для масштабной атаки.

В соответствии с планом террористов, боевики "Нухбы" должны были атаковать батальонные и ротные позиции дивизии "Газы", уничтожив их. Они также должны были атаковать кибуцы, чтобы захватить мирных граждан в заложники, и временно захватить пять военных баз и опорных пунктов ЦАХАЛа.