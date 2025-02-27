Теракт около перекрестка Каркур совершил нелегал из Дженина
время публикации: 27 февраля 2025 г., 17:42 | последнее обновление: 27 февраля 2025 г., 18:04
Полиция опубликовала информацию о террористе, совершившем 27 февраля наезд на людей на автобусной остановке около перекрестка Каркур (65-я трасса).
Это был 53-летний палестинский араб из Дженина, проживавший нелегально в Израиле и состоявший в браке с гражданкой Израиля, жительницей Вади-Ара. Известно, что он работал в центре страны, и теракт совершил на автомобиле, принадлежащем его работодателю.
Террорист был застрелен.
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