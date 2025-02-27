Теракт около перекрестка Каркур совершил нелегал из Дженина

Полиция опубликовала информацию о террористе, совершившем 27 февраля наезд на людей на автобусной остановке около перекрестка Каркур (65-я трасса).

Это был 53-летний палестинский араб из Дженина, проживавший нелегально в Израиле и состоявший в браке с гражданкой Израиля, жительницей Вади-Ара. Известно, что он работал в центре страны, и теракт совершил на автомобиле, принадлежащем его работодателю.

Террорист был застрелен.