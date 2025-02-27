x
27 февраля 2025
|
последняя новость: 18:27
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
27 февраля 2025
|
27 февраля 2025
|
последняя новость: 18:27
27 февраля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Теракт около перекрестка Каркур совершил нелегал из Дженина

Теракт
время публикации: 27 февраля 2025 г., 17:42 | последнее обновление: 27 февраля 2025 г., 18:04
Теракт около перекрестка Каркур совершил нелегал из Дженина
Пресс-служба МАДА

Полиция опубликовала информацию о террористе, совершившем 27 февраля наезд на людей на автобусной остановке около перекрестка Каркур (65-я трасса).

Это был 53-летний палестинский араб из Дженина, проживавший нелегально в Израиле и состоявший в браке с гражданкой Израиля, жительницей Вади-Ара. Известно, что он работал в центре страны, и теракт совершил на автомобиле, принадлежащем его работодателю.

Террорист был застрелен.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 27 февраля 2025

Автомобильный теракт на 65-й трассе, десять пострадавших