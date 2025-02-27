В Яффо застрелен молодой мужчина
время публикации: 27 февраля 2025 г., 02:05 | последнее обновление: 27 февраля 2025 г., 05:23
В ночь на 27 февраля в Яффо на бульваре Иерушалаим был застрелен мужчина примерно 25 лет. Смерть этого человека констатировали в больнице "Вольфсон" в Холоне.
На месте происшествия парамедики службы "Маген Давид Адом" оказали помощь женщине (около 60 лет), которая находилась в состоянии панической атаки.
Полиция проводит расследование. По данным следствия, был убит житель Бат-Яма.