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Израиль

В Яффо застрелен молодой мужчина

Мада
Убийства
время публикации: 27 февраля 2025 г., 02:05 | последнее обновление: 27 февраля 2025 г., 05:23
В Яффо застрелен молодой мужчина
Пресс-служба МАДА

В ночь на 27 февраля в Яффо на бульваре Иерушалаим был застрелен мужчина примерно 25 лет. Смерть этого человека констатировали в больнице "Вольфсон" в Холоне.

На месте происшествия парамедики службы "Маген Давид Адом" оказали помощь женщине (около 60 лет), которая находилась в состоянии панической атаки.

Полиция проводит расследование. По данным следствия, был убит житель Бат-Яма.

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