В Яффо застрелен молодой мужчина

В ночь на 27 февраля в Яффо на бульваре Иерушалаим был застрелен мужчина примерно 25 лет. Смерть этого человека констатировали в больнице "Вольфсон" в Холоне.

На месте происшествия парамедики службы "Маген Давид Адом" оказали помощь женщине (около 60 лет), которая находилась в состоянии панической атаки.

Полиция проводит расследование. По данным следствия, был убит житель Бат-Яма.