Канцелярия главы правительства подтвердила: гробы с телами погибших переданы Израилю

Канцелярия главы правительства подтвердила, что Израилю представителями Красного Креста были переданы гробы с останками четверых похищенных в "черную субботу" 7 октября израильтян. В полевой лаборатории возле КПП "Керем Шалом" началась процедура первичной идентификации.

Семьи заложников, которые должны быть освобождены в соответствии со списком, утвержденным в рамках первого этапа соглашения, оповещены. После завершения идентификации будет официально опубликован список погибших заложников, останки которых прибыли для захоронения в Израиль.