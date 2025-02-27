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Израиль

Канцелярия главы правительства подтвердила: гробы с телами погибших переданы Израилю

время публикации: 27 февраля 2025 г., 01:54 | последнее обновление: 27 февраля 2025 г., 01:59
Канцелярия главы правительства подтвердила: гробы с телами погибших переданы Израилю
Chaim Goldberg/Flash90

Канцелярия главы правительства подтвердила, что Израилю представителями Красного Креста были переданы гробы с останками четверых похищенных в "черную субботу" 7 октября израильтян. В полевой лаборатории возле КПП "Керем Шалом" началась процедура первичной идентификации.

Семьи заложников, которые должны быть освобождены в соответствии со списком, утвержденным в рамках первого этапа соглашения, оповещены. После завершения идентификации будет официально опубликован список погибших заложников, останки которых прибыли для захоронения в Израиль.

Израиль
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