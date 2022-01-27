Возобновляется движение междугороднего транспорта в Иерусалим
Компания "Эгед" объявила, что возобновляет автобусное сообщение с Иерусалимом. Внутри столицы возобновилась работа трамвайных линий.
Ранее автобусное сообщение со столицей было прервано в связи со снегопадом и плохими погодными условиями.
Израиль продолжает жить в условиях зимней бури, которой было дано название "Элпис", сопровождаемой снегопадом в горных районах. Накануне снег выпал в Иерусалиме и на значительной территории образовался устойчивый снежный покров толщиной около 20 см.
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
// NEWSru.co.il // В Израиле // 27 января 2022
Зимняя буря "Элпис" в Израиле: снег в Иерусалиме и других горных районах страны
Зимняя буря "Элпис" в Израиле: снег в Иерусалиме и других горных районах страны