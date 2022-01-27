Возобновляется движение междугороднего транспорта в Иерусалим

Компания "Эгед" объявила, что возобновляет автобусное сообщение с Иерусалимом. Внутри столицы возобновилась работа трамвайных линий.

Ранее автобусное сообщение со столицей было прервано в связи со снегопадом и плохими погодными условиями.

Израиль продолжает жить в условиях зимней бури, которой было дано название "Элпис", сопровождаемой снегопадом в горных районах. Накануне снег выпал в Иерусалиме и на значительной территории образовался устойчивый снежный покров толщиной около 20 см.