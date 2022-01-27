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NEWSru.co.il :: В Израиле27 января 2022 г., 11:22

Возобновляется движение междугороднего транспорта в Иерусалим

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Возобновляется движение междугороднего транспорта в Иерусалим

Компания "Эгед" объявила, что возобновляет автобусное сообщение с Иерусалимом. Внутри столицы возобновилась работа трамвайных линий.

Ранее автобусное сообщение со столицей было прервано в связи со снегопадом и плохими погодными условиями.

Израиль продолжает жить в условиях зимней бури, которой было дано название "Элпис", сопровождаемой снегопадом в горных районах. Накануне снег выпал в Иерусалиме и на значительной территории образовался устойчивый снежный покров толщиной около 20 см.


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Зимняя буря "Элпис" в Израиле: снег в Иерусалиме и других горных районах страны

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