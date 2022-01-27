Зимняя буря "Эльпис" в Израиле: снег в Иерусалиме и других горных районах страны

Израиль продолжает жить в условиях зимней бури, которой было дано название "Эльпис", сопровождаемой снегопадом в горных районах. Накануне снег выпал в Иерусалиме и на значительной территории образовался устойчивый снежный покров толщиной около 20 см.

Заснежены горные районы на севере и в центре Израиля. Продолжается сильный снегопад на горе Хермон (курорт закрыт для посетителей и будет закрыт завтра). Снег идет и на других вершинах Голанских высот и Верхней Галилеи. Накануне выпал снег на Хевронском нагорье, в Гуш Эционе и в некоторых районах Самарии.

Многие трассы перекрыты. Утром 27 января полиция уведомила, что перекрыты трассы: в центре – 1 от въезда в Иерусалим до Шаар а-Гай, 443 от въезда в Иерусалим до Модиина, 375 от Эциона до Цур Адаса, 386 от Цур Адаса до Нес Арим, 395 от Эштаоль до Ар Эйтан, на севере – 98, 91, 959, 978, 99, 89, 866, 886, в Иудее и Самарии частично перекрыты трассы 60, 35, 367, 466.

По состоянию на утро 27 января, в Иерусалиме было возобновлено движение трамваев (автобусы) не ходят. Добраться до столицы можно на поезде.

По распоряжению местных властей многие образовательные учреждения в горных районах, где выпал снег, сегодня закрыты, занятия проводятся в режиме онлайн-обучения.

Зимняя буря "Эльпис" в Израиле. Фоторепортаж

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в четверг, 27 января, температура будет ниже среднесезонной. Дожди, временами с грозами и градом, от севера до Негева. Возможны затопления в низинах и наводнений в руслах ручьев. Снегопад на Хермоне и на холмах Голанских высот и Верхней Галилеи. Сильный ветер и шторм на побережье Средиземного моря. В Иерусалиме – 0-6 градусов, в Тель-Авиве – 11-14, в Хайфе – 7-11, в Эйлате – 8-16, в Беэр-Шеве – 4-11, в Мицпе-Рамоне – 1-6, на побережье Мертвого моря – 11-17, в Ашкелоне и Ашдоде – 9-14, в Ариэле – 2-8, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 7-14, на Голанских высотах – 3-10. Температура воды около побережья Средиземного моря – 17-18 градусов, высота волн – 320-550 см. Купание крайне опасно. На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 80 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 60 км/ч), в районе озера Кинерет – южный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – юго-восточный (до 20 км/ч).

Самые снежные зимы в Израиле

Самыми снежными за последние десятилетия были зимние бури в декабре 2013-го и в январе 2013-го, когда мокрый снег выпадал даже в прибрежных районах центра страны, а снежный покров в Иерусалиме держался около недели. До того "самым снежным" за последние 20 лет синоптики называли зимний сезон 2011-2012.

Однажды снег выпадал в Иерусалиме и во второй половине марта. Утром 17 марта 1998 года в столице была пыльная буря, температура воздуха составляла более 20 градусов по Цельсию, днем пошел дождь, а вечером выпал снег и утром 18 марта иерусалимцев ждали сугробы на улицах.

Самым снежным в истории Израиля считается февраль 1950 года, когда снегом в течение нескольких дней были покрыты не только север и холмы в районе Иерусалима, но почти вся территория страны, включая Тель-Авив.