Иерусалим:
0 - 6°
Тель-Авив:
11 - 14°
Эйлат:
8 - 16°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле27 января 2022 г., 10:41

Приговор Арье Дери будет транслироваться в прямом эфире

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Приговор Арье Дери будет транслироваться в прямом эфире

Заседание суда, на котором будет вынесен приговор лидеру ШАС Арье Дери, будет транслироваться в прямом эфире.

В истории окружных и мировых судов Израиля такая трансляция будет проходить впервые.

Приговор Дери будет вынесен судом 1 февраля.

Ранее в рамках досудебной сделки Дери признался в налоговых преступлениях. Суд признал Дери виновным.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // В Израиле // 25 января 2022
Приговор Арье Дери будет вынесен судом на следующей неделе

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

12:56 Задержаны подозреваемые в поджоге автомобиля бывшего депутата Кнессета
11:22 Возобновляется движение междугороднего транспорта в Иерусалим
11:10 ДТП в Негеве, мужчина в тяжелом состоянии
10:55 Международный день памяти жертв Холокоста: церемонии на фоне растущего антисемитизма
10:41 Приговор Арье Дери будет транслироваться в прямом эфире
10:14 В первой половине февраля президент Герцог посетит Турцию и встретится с президентом Эрдоганом
08:33 Минпрос: дети, не получившие на дом антиген-тесты, могут идти в школы без проверок
07:49 ДТП на шоссе 85: двое погибших
07:40 Бой с контрабандистами на границе с Египтом: два пограничника ранены "дружественным" огнем
06:01 Зимняя буря "Элпис" в Израиле: снег в Иерусалиме и других горных районах страны
Загрузка...