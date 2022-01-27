Приговор Арье Дери будет транслироваться в прямом эфире
Заседание суда, на котором будет вынесен приговор лидеру ШАС Арье Дери, будет транслироваться в прямом эфире.
В истории окружных и мировых судов Израиля такая трансляция будет проходить впервые.
Приговор Дери будет вынесен судом 1 февраля.
Ранее в рамках досудебной сделки Дери признался в налоговых преступлениях. Суд признал Дери виновным.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 25 января 2022
Приговор Арье Дери будет вынесен судом на следующей неделе
Приговор Арье Дери будет вынесен судом на следующей неделе