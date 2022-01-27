В первой половине февраля президент Герцог посетит Турцию и встретится с президентом Эрдоганом

Президент Израиля Ицхак Герцог посетит Турцию и побеседует с президентом этой страны Реджепом Тайипом Эрдоганом. Как заявил Эрдоган, визит состоится в первой половине февраля и станет открытием новой страницы в отношениях между Израилем и Турцией.

Газета "Сабах Дэйли" сообщила, что Эрдоган назвал подход премьер-министра Нафтали Беннета к отношениям с Турцией позитивным.

Отметим, что 13 января стало известно о телефонной беседе между Герцогом и Эрдоганом. Звонок был инициирован турецкой стороной, и поводом для него стало принесение соболезнований в связи с кончиной матери Ицхака Герцога.