Минздрав опубликовал дополнения к правилам, действующим в системе образования

В четверг, 27 января, министерство здравоохранения опубликовало дополнения к правилам организации образовательного процесса в период эпидемии, которые вступили в силу в учебных заведениях Израиля утром.

- Дети, недавно переболевшие коронавирусной инфекцией, освобождаются от тестов на антиген в течение 60 дней после выздоровления.

- Учащиеся системы специального образования освобождаются от проведения тестов на антиген два раза в неделю.

- Непривитый ребенок, в семье которого выявлен заболевший, должен находиться в карантине в течение 5 дней с момента последнего контакта с заболевшим. Условием окончания карантина является отрицательный тест на антиген, сделанный на 5-й день в пункте тестирования.

- Учащиеся школ, участвующих в программе "Маген хинух",могут не делать домашние тесты на антиген до тех пор, пока они продолжают регулярно проходить ПЦР-тесты в школе.

- Эта схема не распространяется на преподавательский состав учебных заведений. Члены педколлектива, не прошедшие вакцинацию, продолжат дважды в неделю проходить антиген-тексты в пунктах проверки, и в случае контакта с носителем вируса должны в течение пяти дней находиться в карантине, для выхода из которого на 5-й день они должны получить отрицательный результат теста.