Гендиректор минздрава: "Еще не принято решение о дальнейшей судьбе "зеленых сертификатов"

В четверг, 27 января, гендиректор министерства здравоохранения профессор Нахман Аш провел брифинг, на котором прокомментировал слухи об отмене "зеленого сертификата" и решение правительства отменить систему карантинов в системе образования.

Нахман Аш начал эту встречу с журналистами с упоминания о том, что специалисты минздрава в последние дни подвергаются личным нападкам и получают угрозы в свой адрес. По его словам, нападающими пересечены "красные линии". Он напомнил, что он сам и его команда уполномочены обществом заботиться о здоровье израильтян.

Говоря о последних изменениях в системе образования, Нахман Аш заявил, что они были сделаны в интересах детей, которые страдали от повторяющихся карантинов и постоянной изоляции. Он отметил, что нынешний план организации работы учебных заведений – результат поиска компромисса между угрозой заражения и угрозой выпадения детей из учебного процесса с учетом того, что штамм "омикрон" вызывает более легкое протекание болезни. Он отметил, что любые изменения всегда вызывают опасения, так как сложно предсказать последствия. При этом он заверил, что минздрав следит за ситуацией и готов в любой момент вмешаться.

На вопрос о том, будет ли план отмены карантинов распространен на остальное население, Нахман Аш ответил отрицательно. "Мы считаем, что в данный момент было бы неправильным распространять этот план на взрослых и отменять систему карантинов", - сказал он.

Нахман Аш напомнил, что на следующей неделе заканчивается срок действия "зеленых сертификатов". По его словам, в минздраве и правительстве продолжают обсуждать его будущее. "Решение об отмене "зеленых сертификатов" еще не принято. Возможно, они и будут отменены частично или полностью.