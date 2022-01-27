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NEWSru.co.il :: В Израиле27 января 2022 г., 08:33

Минпрос: дети, не получившие на дом антиген-тесты, могут идти в школы без проверок

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Минпрос: дети, не получившие на дом антиген-тесты, могут идти в школы без проверок

Министерство просвещения сообщило, что, несмотря на принятое накануне решение о том, что 27 января все дети перед выходом в учебное заведение обязаны сделать экспресс-тест на коронавирус, дети, которым не выдали в школе проверки, могут их не делать и пойти в школы и детсады, если "хорошо себя чувствуют".

Таким образом, сотни тысяч детей, в том числе непривитые дети, находившиеся в контакте с зараженными коронавирусом, отправятся в школы, не сделав дома проверку.

Напомним, согласно новым правилам, дети, находившиеся в контакте с заболевшим и не имеющие симптомов болезни, продолжат ходить в школы и детские сады. В случае появления симптомов заболевания ребенок должен оставаться дома даже в случае отрицательного результата экспресс-теста.


Все учащиеся дважды в неделю, в воскресенье и среду, перед выходом в школу, должны будут дома проходить экспресс-тесты на коронавирус. Родители будут сообщать о результатах тестирования, заполняя онлайн-отчеты. В случае положительного результата теста ребенок должен будет сделать экспресс-тест в официальном пункте проверки.

Непривитый ребенок, вступавший в контакт с зараженным и не сделавший две проверки, должен будет находиться в карантине в течение пяти дней.

В случае близкого контакта рекомендуется делать проверки каждый день в течение пяти дней.

Ученики, входящие в группы риска и проживающие в одном доме с людьми, входящими в группы риска, получают разрешение в ближайший месяц не являться на занятия.

Решение об отмене карантинов распространяется на всю систему образования, в которой находятся дети до 18 лет: детские сады и ясли, школы, йешивы, интернаты.

Постановление действует ретроактивно. Если ребенок в настоящий момент находится в карантине после контакта с зараженным, утром 27 января он должен сделать проверку и, в случае отрицательного результата, может пойти в учебное заведение.

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