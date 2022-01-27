В иерусалимском районе Нахлаот в результате пожара в жилом доме пострадали два человека

В районе Нахалот в Иерусалиме произошел пожар в многоквартирном доме. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что в результат пожара тяжелые травмы получили два человека: 70-летняя женщина и 37-летний мужчина.

Пострадавшие доставлены в больницу "Адаса Эйн-Керем".

По данным предварительного расследования, причиной пожара стал кофе, который выплеснули на электрический обогреватель.