На следующей неделе в Израиле будет запущена новая система предупреждения о землетрясениях

Управление тылом сообщило о планах запустить на следующей неделе новую систему раннего предупреждения о землетрясениях "Труа" (תרועה), за работу которой будут отвечать Национальное управление по чрезвычайным ситуациям при министерстве обороны и Геологическая служба.

Система "Труа" позволяет оповестить о землетрясении за несколько мгновений до его начала, чтобы дать возможность гражданам выйти на открытое пространство. Система будет подключена к системе оповещения Управления тылом.

Подполковник Ширан Симхи, отвечающая за разъяснительную работу в отделе по работе с населением Службы тыла рассказала сайту "Аруц-7", что система получает данные со 120 датчиков, находящихся в основном в районе Сирийско-Африканского разлома и ущелье Ягур.

Временной отрезок от первого сигнала до землетрясения для каждого города свой. Например, в случае землетрясения на севере Мертвого моря, у жителей Иерусалима будет 3 секунды, Тель-Авива - 18, Хайфа - 30. В случае землетрясения в районе Бейт-Шеана у жителей Иерусалима будет 20 секунд, Тель-Авива - 19, Хайфы - 12. Этого времени, как отметила Ширан Симхи, может быть достаточно для того, чтобы выйти из здания или зайти в защищенное помещение.