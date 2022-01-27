Международный день памяти жертв Холокоста: церемонии на фоне растущего антисемитизма

27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. Этот день отмечается по решению ООН, начиная с 2006 года.

27 января избрано датой, так как в этот день в 1945 году советская армия освободила лагерь смерти Освенцим. В этот день в разных странах проходят церемонии и мероприятия.

В этом году главное мероприятие пройдет в Бундестаге, где спикер Кнессета Мики Леви выступит на специальном заседании. Он выступит на иврите. На заседании также выступит 87-летняя Инга Овербух, родившаяся в Германии и на протяжении трех лет находившаяся в концентрационном лагере Терезиенштадт. Накануне спикер Кнессета посетил виллу в Ванзее, где в 1942 году обсуждался проект "окончательного решения еврейского вопроса". Позднее Леви встречался с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Министр иностранных дел Яир Лапид примет участие в церемонии, которая пройдет на территории бывшего лагеря смерти Маутхаузен в Австрии. В церемонии примет участие канцлер Австрии Карл Нехаммер и некоторые министры австрийского правительства.

Мероприятия пройдут и в Израиле. Мемориальный центр "Яд ва-Шем" проведет специальный семинар для иностранных дипломатов. В Кнессете накануне состоялось специальное заседание. Перед Днем памяти жертв Холокоста, Всемирная сионистская организация опубликовала результаты исследования, проведенного перед этим днем. Согласно данным исследования, ежедневно в мире происходит не менее десяти инцидентов на антисемитской почве. В интервью "Кан РЭКА" глава отдела организации по борьбе с антисемитизмом Рахели Барац-Рикс, в этой статистике не учтены инциденты, имевшие место в социальных сетях и на иных площадках виртуального пространства.

Министерство диаспоры также опубликовало отчет о ситуации в сфере борьбы с антисемитизмом в мире в 2021 году. Согласно данным отчета, каждый четвертый американский еврей стал объектом антисемитских нападений в минувшем году. В Великобритании зафиксировано рекордное число физических нападений на евреев за последние десятилетия.

С января по июнь 2021 года были зафиксированы более 1300 проявлений антисемитизма в отношении британских евреев и еврейских общин Великобритании.

Рекордсменом по числу антисемитских инцидентов в виртуальном пространстве стала Франция. По данным отчета, в дни операции "Страж стен", был зафиксирован резкий рост числа антисемитских инцидентов, причем их число и географическая распространенность были исключительными. За дни операции в социальных сетях были зафиксированы не менее 430 тысяч антисемитских публикаций в социальных сетях. Эпидемия коронавируса также привела к усилению антисемитских настроений в диаспоре. По данным опроса, в 2021 году заметно вырос уровень, так называемого, классического антисемитизма. Во многих странах появились обвинения, согласно которым евреи повинны в распространении эпидемии с целью наживы на прививках и проверках.