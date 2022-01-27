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NEWSru.co.il :: В Израиле27 января 2022 г., 07:40

Бой с контрабандистами на границе с Египтом: два пограничника ранены "дружественным" огнем

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Бой с контрабандистами на границе с Египтом: два пограничника ранены "дружественным" огнем

В ночь на четверг, 27 января, на израильско-египетской границе были зафиксированы девять попыток контрабандной поставки наркотиков.

Силы ЦАХАЛа и пограничной полиции, участвовавшие в пресечении контрабанды, попали под массированный обстрел контрабандистов с египетской территории. После определения огневых точек преступников по ним был открыт ответный огонь.

В результате ошибки в опознании от "дружественного" огня были ранены два бойца пограничной полиции. Их состояние оценивается как легкое.


В ходе операции были перехвачены 400 килограммов наркотиков общей стоимостью около 8 миллионов шекелей.

ЦАХАЛ проводит расследование инцидента.

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