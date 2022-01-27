Мандельблит распорядился прекратить расследование против полицейских по делу о смерти Ахувии Сандака
В четверг, 27 января, юридический советник правительства Авихай Мандельблит распорядился закрыть дело в отношении полицейских, принимавших участие в преследовании автомобиля, в котором находился Ахувия Сандак.
Напомним, что автомобиль, в котором находился Сандак и несколько его товарищей, уходя от преследования полиции, перевернулся. Ахувия Сандак погиб. Смерть подростка вызвала волну акция протеста поселенческой молодежи, которые обвиняли в произошедшей трагедии полицейских.
Более года прокуратура отказывалась принять решение по делу, передавая его юридическому советнику правительства, а тот, в свою очередь, возвращал дело обратно. Как сообщает "Кан", в настоящий момент, планируется закрыть дела в отношении полицейских и предъявить обвинения нескольким товарищам Ахувии Сандака. Им хотят инкриминировать создание на шоссе ситуации, создавшей угрозу для жизни людей. В то же время, не исключено, что молодым людям будут предъявлены иные обвинения.
17 ноября 2021 года Кнессет проголосовал за создание комиссии для изучения обстоятельств гибели Сандака. 1 декабря 2021 года юридический советник правительства Авихай Мандельблит вернул дело о расследовании обстоятельств гибели Ахувии Сандака государственному прокурору.
Ожидается, что после решения о закрытии дела акции протеста поселенческой молодежи возобновятся с новой силой.
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