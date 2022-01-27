Авиад Моше, признанный виновным в покушении на убийство жены, приговорен к 23 годам тюрьмы

Суд приговорил Авиада Моше, признанного виновным в покушении на убийство Ширы Исаков и в издевательствах над сыном, к 23 годам тюремного заключения и к выплате 250 тысяч шекелей компенсации.

Ранее прокуратура требовала для Моше максимальный срок наказания, предусмотренный по двум этим статьям, от 24 до 27 лет тюремного заключения.

Напомним, что 18 сентября 2020 года, накануне праздника Рош а-Шана, Шира Исакова, жительница Мицпе Рамона, получила десятки ножевых ранений (в том числе в области лица) и была доставлена вертолетом МАДА в больницу "Сорока" (Беэр-Шева). Тревогу подняли соседи пары, услышавшие крики, доносившиеся из квартиры. Состояние женщины было тяжелым. Полиция задержала ее 45-летнего мужа. Позже подозреваемый потребовал запрета на публикацию его имени, и его адвокат добился соответствующего судебного решения (до предъявления обвинения). Это судебное решение вызвало серию демонстраций протеста в разных районах страны. 29 сентября юристы редакции "Едиот Ахронот" и других СМИ добились снятия судебного запрета на публикацию имени подозреваемого. 1 октября было объявлено, что расследование обстоятельств этого преступления завершено.