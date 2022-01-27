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NEWSru.co.il :: В Израиле27 января 2022 г., 22:33

Министерство обороны будет разрабатывать вооружения и технологии для правоохранительных органов

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Министерство обороны будет разрабатывать вооружения и технологии для правоохранительных органов

Управление по разработке вооружений в министерстве обороны (МАПАТ) подписало соглашение с министерством внутренней безопасности о разработке вооружений и технологий для нужд этого ведомства.

В рамках соглашения МАПАТ будет помогать полиции, управлению тюрем, службам спасения и пожарной охраны ликвидировать технологическое отставание

Согласно министерству обороны, некоторые разработки уже использовались в ходе майских беспорядков, вспыхнувших в ходе операции "Страж стен" в секторе Газы


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