Министерство обороны будет разрабатывать вооружения и технологии для правоохранительных органов

Управление по разработке вооружений в министерстве обороны (МАПАТ) подписало соглашение с министерством внутренней безопасности о разработке вооружений и технологий для нужд этого ведомства.

В рамках соглашения МАПАТ будет помогать полиции, управлению тюрем, службам спасения и пожарной охраны ликвидировать технологическое отставание

Согласно министерству обороны, некоторые разработки уже использовались в ходе майских беспорядков, вспыхнувших в ходе операции "Страж стен" в секторе Газы