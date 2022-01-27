Суд по трудовым конфликтам продлил действие временного запрета на забастовку учителей

Окружной суд по трудовым конфликтам в Тель-Авиве в течение трех часов обсуждал требование государства запретить забастовку педагогов. До тех пор, пока не принято окончательное решение, будет действовать временный запрет на забастовку, выпущенный прошлой ночью.

Профсоюз учителей представил суду заключение профессора Иегуды Адлера, кардиолога и консультанта местных органов власти по вопросам коронавируса. По его словам, отмена карантинов является серьезной ошибкой, которая может нанести серьезный вред здоровью населения в целом и детей в частности. Он ссылался на последние исследования в США.

Адвокат Орна Лин, представляющая учителей, говорила о неготовности системы образования к реализации новых правил и об ущербе, который будет нанесен детям и работникам системы просвещения. Она отметила, что учителя готовы согласиться с предложениями минздрава и министерства просвещения, но считают, что для внедрения плана требуется время.

Представители минпроса, со своей стороны, уверяли суд в том, что система образования полностью готова.