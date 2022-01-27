Прогноз погоды на 27 января: холодно, дожди, снегопад в горных районах, шторм

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в четверг, 27 января, температура будет ниже среднесезонной. Дожди, временами с грозами и градом, от севера до Негева. Возможны затопления в низинах и наводнений в руслах ручьев. Снегопад на Хермоне и на холмах Голанских высот и Верхней Галилеи. Сильный ветер и шторм на побережье Средиземного моря.

В Иерусалиме – 0-6 градусов, в Тель-Авиве – 11-14, в Хайфе – 7-11, в Эйлате – 8-16, в Беэр-Шеве – 4-11, в Мицпе-Рамоне – 1-6, на побережье Мертвого моря – 11-17, в Ашкелоне и Ашдоде – 9-14, в Ариэле – 2-8, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 7-14, на Голанских высотах – 3-10.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 17-18 градусов, высота волн – 320-550 см. Купание крайне опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 80 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 60 км/ч), в районе озера Кинерет – южный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – юго-восточный (до 20 км/ч).

В пятницу – холодно, дожди, снегопад в горных районах на севере страны. В субботу-воскресенье ожидается повышение температуры, переменная облачность.