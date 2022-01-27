Гибель Ахувии Сандака: в Иерусалиме проходит акция протеста против закрытия дела против полицейских
В районе Струнного моста в Иерусалиме проходит акция протеста поселенческой молодежи против решения юридического советника правительства Авихая Мандельблита прекратить расследование против полицейских по делу о гибели Ахувии Сандака.
Пресс-служба правоохранительных органов передала, что участники протеста бросали камни и снежки в полицейских и проезжающие машины, выходили на дорогу и пытались перекрыть проезжую часть, создавая аварийные ситуации.
Камнем повреждена патрульная машина полиции.
Полиция сообщила о задержании двух участников протестной акции по подозрению в нарушении общественного порядка.
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