Гибель Ахувии Сандака: в Иерусалиме проходит акция протеста против закрытия дела против полицейских

В районе Струнного моста в Иерусалиме проходит акция протеста поселенческой молодежи против решения юридического советника правительства Авихая Мандельблита прекратить расследование против полицейских по делу о гибели Ахувии Сандака.

Пресс-служба правоохранительных органов передала, что участники протеста бросали камни и снежки в полицейских и проезжающие машины, выходили на дорогу и пытались перекрыть проезжую часть, создавая аварийные ситуации.

Камнем повреждена патрульная машина полиции.

Полиция сообщила о задержании двух участников протестной акции по подозрению в нарушении общественного порядка.