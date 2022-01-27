Задержаны подозреваемые в поджоге автомобиля бывшего депутата Кнессета

Полиция задержала жители Нетании примерно 20 лет и жителя Холона примерно 40 лет, подозреваемых в вымогательствах, поджоге автомобиля и в бросании бутылки с воспламеняющейся смесью во двор дома бывшего депутата Кнессета в Ришон ле-Ционе. Первый инцидент произошел в конце 2021 года, когда был подожжен автомобиль бывшего депутата.

Полиция полагает, что поводом к инцидентам стал бизнес-конфликт. Расследование продолжается.