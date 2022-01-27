"Снежные" беспорядки в Иерусалиме. Полиция применяет спецсредства для разгона толпы

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила о беспорядках, которые происходят в различных кварталах Иерусалима с участием арабской молодежи.

В районе Исауия и на въезде в Еврейский университет десятки молодых людей бросали камни и снежки в проезжающие машины. На видео, которое было выложено в социальные сети, можно увидеть, как подростки бросают сегмент железного заграждения в патрульную машину. Полиция сообщила о задержании одного участника беспорядков.

Беспорядки также происходили на променаде Армон а-Нацив. Десятки молодых арабов бросали камни и снежки в проезжавший транспорт и прохожих. Полицейские использовали спецсредства для разгона демонстраций, был задержан один человек. Еще двое несовершеннолетних за аналогичное поведение были задержаны в Бейт-Сафафа.

Беспорядки также происходят в районе улицы Султан Сулейман, у стен Старого города. Нарушители правопорядка бросали камни и различные предметы в машины. На месте усилено присутствие пограничников и полицейских, ведется розыск "камнеметателей".

Возле Шхемских ворот подросток железным прутом разбил лобовое стекло в автобусе.

В общей сложности за участие в беспорядках в течение дня были задержаны 45 человек.