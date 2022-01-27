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NEWSru.co.il :: В Израиле27 января 2022 г., 07:49

ДТП на шоссе 85: двое погибших

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ДТП на шоссе 85: двое пострадавших в критическом состоянии

Легковой автомобиль столкнулся утром в четверг, 27 января, с грузовиком на шоссе 85 возле перекрестка Рама на севере страны.

Спасатели извлекли из искореженного автомобиля двух пассажиров в возрасте от 20 до 30 лет, состояние которых оценивалось как критическое.Медики бригады службы скорой помощи МАДА были вынуждены констатировать факт их смерти.

55-летний водитель грузовика получил травмы средней степени тяжести и был доставлен в больницу Западной Галилеи в Нагарии.


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