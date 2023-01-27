ЦАХАЛ наносит ответные удары по целям в Газе, ракетные обстрелы продолжаются

В ночь на пятницу, 27 января, Армия обороны Израиля нанесла удары по целям в секторе Газы в ответ на ракетные обстрелы израильской территории. Однако ракетные обстрелы продолжаются.

ЦАХАЛ атакует военные объекты ХАМАСа, возлагая на эту террористическую организацию ответственность за любые враждебные действия из сектора Газы.

ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ

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00:00

В четверг, 26 января, в 23:59 в Ашкелоне и населенных пунктах на границе с сектором Газы прозвучал сигнал тревоги, предупреждающий о ракетном обстреле.

Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что был зафиксирован запуск двух ракет из сектора Газы, которые были перехвачены войсками ПВО.

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При этом военный корреспондент радиостанции "Кан Бет" Кармела Менаше сообщила, что были активированы две системы ПРО "Железный купол".

В Израиле полагают, что ракетный обстрел был осуществлен боевиками "Исламского джихада".

После ракетного обстрела из Газы мэр Ашкелона Томер Глам обратился к жителям с просьбой строго следовать рекомендациям Службы тыла. Он также сказал, что все городские службы находятся в состоянии повышенной готовности.

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02:30

Поступили сообщения из сектора Газы об ответных ударах ЦАХАЛа. В 03:00 эта информация была подтверждена военными.

Хамасовский "Палестинский информационный центр" сообщает, что удары были нанесены по "объекту сопротивления" в центральной части сектора Газы. Агентство Safa передает, что ЦАХАЛ также атаковал цель к югу от города Газа. Утверждается, что ПВО ХАМАСа ведут обстрел израильских самолетов.

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03:30

Около границы Газы вновь сработал сигнал "Цева адом", предупреждающий об очередном ракетном обстреле из сектора Газы. Сигнал был слышен в населенных пунктах Нир Оз, Маген, Эйн а-Бсор.

04:00

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"Цева адом" в Кфар Аза.

В общей сложности, в течение часа был зафиксирован пуск не менее четырех ракет, одна из них была сбита "Железным куполом", остальные упали на открытой местности.

Пресс-служба ЦАХАЛа уточняет, что ранее израильские самолеты нанесли удары по подземному заводу ХАМАСа, на котором производились ракеты. Завод располагался в районе Маази, в центральной части сектора Газы.

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Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы. 2001-2023 годы

(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)

2023-й год.

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Январь. 7 ракет, 3 перехвачены "Железным куполом". Погибших и раненых нет.

2022-й год. Более 500 ракет. Свыше 200 ракет сбиты системой ПРО (точная информация не публиковалась). Погибших нет. Двое раненых.

2021-й год. 3750 ракет. Сотни ракет сбиты системой ПРО (точная информация не публиковалась). Погибли десять человек, 115 раненых. Двое погибших в результате получения травм по дороге в бомбоубежище.

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2020-й год. 168 ракет. Около 80 ракет сбиты системой ПРО. Погибших нет, 7 раненых.

2019-й год. Около 1300 ракет. Примерно 480 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, более 70 раненых.

2018-й год. 941 ракета. 200 ракет сбиты системой ПРО. Один погибший, более 60 раненых.

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2017-й год. 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2016-й год. 16 ракет. Погибших и раненых нет.

2015-й год. 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

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2014-й год. 3686 ракет. 807 ракет сбиты системой ПРО. 14 погибших, 169 раненых.

2013-й год. 48 ракет. 3 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2012-й год. 2078 ракет. 520 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, 107 раненых.

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2011-й год. 390 ракет. 34 ракеты были сбиты системой ПРО. 3 погибших, 38 раненых.

2010-й год. Около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

2009-й год. Около 570 ракет – 42 раненых.

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2008-й год. Около 1490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

2007-й год. Около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

2006-й год. Около 1020 ракет – 2 погибших, 36 раненых.

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2005-й год. Около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

2004-й год. Около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

2003-й год. Около 100 ракет – пострадавших нет.

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2002-й год. Около 20 ракет – пострадавших нет.

2001-й год. 5 ракет – пострадавших нет.