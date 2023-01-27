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    В Израиле

    Герцог: руководство NATO попросило Израиль увеличить помощь Украине

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    Герцог: руководство NATO попросило Израиль увеличить помощь Украине
    Yonatan Sindel/Flash90

    Находящийся визитом в Брюсселе президент Израиля Ицхак Герцог посетил в четверг, 26 января, штаб-квартиру Северо-Атлантического альянса (NATO), встретившись с руководством этой организации.

    По словам президента, ему была передана просьба к новому правительству об увеличении помощи, оказываемой Израилем Украине. При этом конкретных запросов на поставки озвучено не было – по словам Герцога, "в альянсе понимают ограничения, накладываемые особыми обстоятельствами Израиля, и просят проверить возможности расширения помощи в рамках этих ограничений".

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    Президент отметил, что в NATO есть понимание важности гуманитарной помощи, оказываемой Израилем, как в сфере психологической помощи, так и в сфере гражданских инфраструктур.

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    Напомним, что в начале этой недели Израильский исследовательский институт национальной безопасности (INSS) представил президенту страны Ицхаку Герцогу стратегический прогноз на 2023 год, в котором предлагается более публично выражать поддержку Украине и рассмотреть поставку Киеву вооружений.

    Две недели назад посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук на брифинге в Media Center Ukraine заявил: "Вопрос пересмотра помощи Украине (Израилем) на сегодняшний день еще окончательно не определен. Но мы принимаем все необходимые меры, чтобы этот вопрос был решен в ближайшее время в нашу пользу".

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    "Не обо всем можно говорить публично, но определенные подвижки уже идут в позитивном направлении. Надеюсь, эти подвижки будут более масштабными, поскольку мы подчеркиваем, что гуманитарная помощь – это очень важно, но бинтами и антибиотикам мы войну не выиграем. Нам нужно более активное военно-техническое сотрудничество. Особенно мы подчеркиваем, что после вступления Ирана в войну, предоставляя РФ свои дроны, подтвердилась поговорка: "Враг моего врага – мой друг"", – подчеркнул Корнийчук.

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    В ходе своего сегодняшнего выступления Корнийчук заявил: "Касательно официальных вещей, которые мы можем комментировать, – идет работа по передаче израильских технологий, связанных с умным оповещением касательно ракет и дронов. Эта технология официально передается израильской стороной. И думаю, что за определенное время мы получим ее полностью".

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    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 24 Января 2023
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    Евгений Корнийчук: Израиль передаст Украине технологии, связанные с умным оповещением о ракетах и дронах
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