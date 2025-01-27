Пресс-секретарь Нетаниягу о визите в США: "Можно выпить воды и успокоиться"

Глава пресс-службы канцелярии премьер-министра Омер Достери опроверг сообщения, согласно которым Биньямин Нетаниягу получил официальное приглашение на встречу с президентом США Дональдом Трампом.

"Вопреки появившимся сообщениям, до сих пор не получено официальное приглашение премьер-министра в Белый дом. Когда такое приглашение будет получено, мы поступим в полном соответствии с существующими правилами. Пока что можно выпить воды и успокоиться", – заявил Достери.

Официальный представитель канцелярии премьер-министра сообщил Newsru.co.il, что на данный момент не назначена дата вылета Нетаниягу в США.

Ранее газета "Исраэль а-Йом" сообщала, что в окружении Нетаниягу планируют вылет в США на вечер 1 февраля.