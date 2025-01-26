Нетаниягу поблагодарил Трампа за решение передать Израилю "необходимое для самообороны"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу опубликовал короткую видеозапись, в которой на английском языке поблагодарил президента США Дональда Трампа за решение передать оружие, поставки которого были заморожены администрацией Джо Байдена.

"Благодарю вас, президент Трампу, за то, что вы сдержали свое обещание предоставить Израилю инструменты, необходимые для самообороны, для противостояния нашим общим врагам и обеспечения будущего мира и процветания", – заявил Нетаниягу.

Ранее президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами на борту Air Force One, подтвердил, что его администрация сняла ограничения на поставки Израилю 2000-фунтовых (более 900 кг) авиабомб. "Они долгое время лежали на складе. Но сегодня мы сняли ограничения на их отправку", – заявил Трамп. При этом он отметил, что Израиль купил эти авиабомбы.

Отметим, что в видеообращении Нетаниягу никак не комментируются слова Трампа о будущем сектора Газы.

Издание Axios сообщало, что администрация Дональда Трампа отменила запрет, наложенный администрацией Байдена в мае 2024 года на поставку Израилю тяжелых (2000 фунтовых) бомб. Тогда это спровоцировало один из крупнейших кризисов в отношениях США и Израиля за время 15-месячной войны в Газе. Автор публикации Барак Равид писал со ссылкой на некоего израильского чиновника, что Пентагон уведомил правительство Израиля снятии запрета. 1800 бомб МК-84, хранившихся на складах в США, будут погружены на корабль и доставлены в Израиль в ближайшие дни.