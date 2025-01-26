x
26 января 2025
|
последняя новость: 18:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
26 января 2025
|
26 января 2025
|
последняя новость: 18:00
26 января 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Нетаниягу поблагодарил Трампа за решение передать Израилю "необходимое для самообороны"

Биньямин Нетаниягу
Дональд Трамп
время публикации: 26 января 2025 г., 16:35 | последнее обновление: 26 января 2025 г., 16:41
Нетаниягу поблагодарил Трампа за решение передать Израилю "необходимое для самообороны"
Miriam Alster/Flash90

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу опубликовал короткую видеозапись, в которой на английском языке поблагодарил президента США Дональда Трампа за решение передать оружие, поставки которого были заморожены администрацией Джо Байдена.

"Благодарю вас, президент Трампу, за то, что вы сдержали свое обещание предоставить Израилю инструменты, необходимые для самообороны, для противостояния нашим общим врагам и обеспечения будущего мира и процветания", – заявил Нетаниягу.

Ранее президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами на борту Air Force One, подтвердил, что его администрация сняла ограничения на поставки Израилю 2000-фунтовых (более 900 кг) авиабомб. "Они долгое время лежали на складе. Но сегодня мы сняли ограничения на их отправку", – заявил Трамп. При этом он отметил, что Израиль купил эти авиабомбы.

Отметим, что в видеообращении Нетаниягу никак не комментируются слова Трампа о будущем сектора Газы.

Издание Axios сообщало, что администрация Дональда Трампа отменила запрет, наложенный администрацией Байдена в мае 2024 года на поставку Израилю тяжелых (2000 фунтовых) бомб. Тогда это спровоцировало один из крупнейших кризисов в отношениях США и Израиля за время 15-месячной войны в Газе. Автор публикации Барак Равид писал со ссылкой на некоего израильского чиновника, что Пентагон уведомил правительство Израиля снятии запрета. 1800 бомб МК-84, хранившихся на складах в США, будут погружены на корабль и доставлены в Израиль в ближайшие дни.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 26 января 2025

Решение проблемы Газы по Трампу: "зачистка", беженцев должны принять Египет и Иордания
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 26 января 2025

Трамп подтвердил отмену запрета на поставку в Израиль 2000-фунтовых авиабомб
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 25 января 2025

Axios: Трамп отменил запрет Байдена на поставку Израилю тяжелых бомб