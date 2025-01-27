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Израиль

ДТП на 5-й трассе: грузовик сбил водителя, остановившего машину на обочине

Мада
ДТП
время публикации: 27 января 2025 г., 07:35 | последнее обновление: 27 января 2025 г., 07:39
ДТП на 5-й трассе: грузовик сбил водителя, остановившего машину на обочине
Пресс-служба МАДА

Утром 27 января на 5-й трассе недалеко от Эльканы грузовик сбил водителя, который остановил свой автомобиль на обочине дороги.

В результате аварии мужчина примерно 40 лет получил тяжелые травмы.

Пострадавший доставлен в больницу "Бейлинсон" в Петах-Тикве, сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".

Полиция выясняет обстоятельства этого происшествия.

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