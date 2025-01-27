ДТП на 5-й трассе: грузовик сбил водителя, остановившего машину на обочине
время публикации: 27 января 2025 г., 07:35 | последнее обновление: 27 января 2025 г., 07:39
Утром 27 января на 5-й трассе недалеко от Эльканы грузовик сбил водителя, который остановил свой автомобиль на обочине дороги.
В результате аварии мужчина примерно 40 лет получил тяжелые травмы.
Пострадавший доставлен в больницу "Бейлинсон" в Петах-Тикве, сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".
Полиция выясняет обстоятельства этого происшествия.