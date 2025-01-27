Реализация сделки с ХАМАСом. Израиль получил список живых и мертвых заложников

Поздно вечером 26 января через посредников Израиль получил список живых и мертвых заложников, которых должны освободить в рамках первого этапа нынешней сделки с ХАМАСом. По состоянию на утро 27 января, этот список не публикуется.

Как отмечают израильские СМИ со ссылкой на информированные источники, сведения, предоставленные ХАМАСом, соответствуют данным разведслужб Израиля: из 33 заложников, которых должны были освободить в рамках первого этапа сделки, 25 живы – семь из них уже на свободе.

Таким образом, на этом этапе на свободу должны выйти еще 18 заложников и должны быть переданы тела восьми погибших.

Ожидается, что три заложника, в их числе Арбель Иехуд и Агам Бергер, будут освобождены в четверг, 30 января. Еще трех заложников вернут в Израиль в субботу, 1 февраля. Таким образом, на этой неделе ХАМАС освободит шесть похищенных израильтян.

Со следующей недели останется еще 20 заложников (живых и мертвых), которых ХАМАС обещал передать Израилю в рамках этого этапа сделки, который в итоге проходит несколько быстрее, чем планировалось.

ИМЕНА ЗАЛОЖНИКОВ, КОТОРЫХ ОСВОБОДИЛИ ИЛИ ДОЛЖНЫ ОСВОБОДИТЬ НА ЭТОМ ЭТАПЕ

1. Роми ГОНЕН, 24 года (из Кфар-Врадим, похищена с фестиваля "Нова") – освобождена 19.01.2025

2. Эмили Теила ДАМАРИ, 28 лет (из Кфар-Азы) – освобождена 19.01.2025

3. Арбель ИЕХУД, 29 лет (из Нир-Оза) – должны освободить 30.01.2025

4. Дорон ШТЕЙНБРЕХЕР, 31 год (из Кфар-Азы) – освобождена 19.01.2025

5. Ариэль БИБАС, 5 лет (из Нир-Оза)

6. Кфир БИБАС, 1 год (из Нир-Оза)

7. Шири БИБАС, 33 года (из Нир-Оза)

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1. Лири АЛЬБАГ, 19 лет (из Ярхива, военнослужащая) – освобождена 25.01.2025

2. Карина АРИЕВ, 20 лет (из Иерусалима, военнослужащая) – освобождена 25.01.2025

3. Агам БЕРГЕР, 20 лет (из Холона, военнослужащая) – должны освободить 30.01.2025

4. Даниэла ГИЛЬБОА, 20 лет (из Петах-Тиквы, военнослужащая) – освобождена 25.01.2025

5. Наама ЛЕВИ, 20 лет (из Раананы, военнослужащая) – освобождена 25.01.2025

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1. Охад БЕН-АМИ, 56 лет (из Беэри)

2. Гади МОЗЕС, 80 лет (из Нир-Оза)

3. Шмуэль Кит СИГАЛ, 65 лет (из Кфар-Азы)

4. Офер КАЛЬДЕРОН, 54 года (из Нир-Оза)

5. Эли ШАРАБИ, 56 лет (из Беэри)

6. Ицхак ЭЛЬГАРАТ, 69 лет (из Нир-Оза)

7. Шломо МАНЦУР, 86 лет (из Кисуфим)

8. Охад ЯАЛОМИ, 50 лет (из Нир-Оза)

9. Одед ЛИФШИЦ, 84 года ( Нир-Оза)

10. Цахи ИДАН, 52 года (Нахаль-Оза)

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1. Хешам АЛЬ-САИД, 36 лет

2. Ярден БИБАС, 35 лет (из Нир-Оза)

3. Саги ДЕКЕЛЬ-ХЕН, 36 лет (из Нир-Оза)

4. Яир ГОРН, 46 лет (из Нир-Оза)

5. Омер ВЕНКЕРТ, 23 года (из Гедеры, похищен с фестиваля "Нова")

6. Александр ТРУФАНОВ, 28 лет (из Нир-Оза)

7. Элия КОЭН, 27 лет (из Цур-Адасы, похищен с фестиваля "Нова")

8. Ор ЛЕВИ, 34 года (из Гиватаима, похищен с фестиваля "Нова")

9. Авера МЕНГИСТА, 38 лет

10. Таль ШОХАМ, 39 лет (из Маале-Цвии, похищен из Беэри)

11. Омер ШЕМ-ТОВ, 21 год (из Герцлии, похищен с фестиваля "Нова")

Согласно официальным данным, 7 октября 2023 года ХАМАС похитил 251 человека. По состоянию на 27 января 2024 года 87 заложников находятся в плену у ХАМАСа в Газе: 84 заложника с 7 октября 2023 года и 3 заложника с 2014 года. Их них – не менее 50 похищенных нет в живых, их тела удерживаются ХАМАСом в Газе (включая Адара Голдина, похищенного в 2014 году).

Освобождены/спасены/найдены мертвыми 159 человек: четверо израильтян освобождены и одна военнослужащая спасена бойцами ЦАХАЛ до 24 ноября 2023 года; 81 израильтянин и 24 иностранца освобождены в рамках сделки с ХАМАСом с 24 по 30 ноября 2023 года; 16 похищенных убиты в плену ХАМАСа и их тела были найдены и эвакуированы бойцами ЦАХАЛа; трое похищенных случайно убиты огнем ЦАХАЛа; в рамках спецоперации 12 февраля 2024 года силы безопасности спасли в Рафиахе двух заложников; в ходе спецоперации в Нусейрате 8 июня 2024 года были спасены четверо заложников. 27 августа был спасен еще один заложник. 31 августа были найдены тела шести убитых заложников. 4 декабря тело еще одного заложника доставили в Израиль. В январе в Израиль было доставлено тело Орона Шауля, убитого в Газе в 2014 году. В январе 2025 года в рамках сделки по обмену были освобождены семь заложниц.

Имена заложников, похищенных террористами 7 октября 2023 года и удерживаемых в Газе. Имена освобожденных заложников выделены отдельным списком

Список погибших в ходе войны Израиля с террором с 7 октября 2023 (обновляется)