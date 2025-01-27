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Израиль

ДТП на 75-й трассе: погибли женщина и маленький ребенок

Мада
ДТП
Погибшие
время публикации: 27 января 2025 г., 12:40 | последнее обновление: 27 января 2025 г., 13:02
ДТП на 75-й трассе: погибли женщина и маленький ребенок
Пресс-служба МАДА

Около полудня 27 января на 75-й трассе недалеко от развязки А-Амаким столкнулись два легковых автомобиля и грузовик. В результате аварии погибли женщина примерно 40 лет и годовалый ребенок.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" также сообщает о пяти пострадавших – двое, мужчина 40-45 лет и ребенок трех лет, в тяжелом состоянии. Еще трое получили травмы от легких до средней тяжести.

Пострадавшие доставлены в больницы РАМБАМ и "Кармель" в Хайфе.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

Израиль
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