ДТП на 75-й трассе: погибли женщина и маленький ребенок
время публикации: 27 января 2025 г., 12:40 | последнее обновление: 27 января 2025 г., 13:02
Около полудня 27 января на 75-й трассе недалеко от развязки А-Амаким столкнулись два легковых автомобиля и грузовик. В результате аварии погибли женщина примерно 40 лет и годовалый ребенок.
Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" также сообщает о пяти пострадавших – двое, мужчина 40-45 лет и ребенок трех лет, в тяжелом состоянии. Еще трое получили травмы от легких до средней тяжести.
Пострадавшие доставлены в больницы РАМБАМ и "Кармель" в Хайфе.
Полиция выясняет обстоятельства ДТП.