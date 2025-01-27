ДТП на 75-й трассе: погибли женщина и маленький ребенок

Около полудня 27 января на 75-й трассе недалеко от развязки А-Амаким столкнулись два легковых автомобиля и грузовик. В результате аварии погибли женщина примерно 40 лет и годовалый ребенок.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" также сообщает о пяти пострадавших – двое, мужчина 40-45 лет и ребенок трех лет, в тяжелом состоянии. Еще трое получили травмы от легких до средней тяжести.

Пострадавшие доставлены в больницы РАМБАМ и "Кармель" в Хайфе.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.