Израильтяне Юрий Элиасафов и Георгий Андреев были арестованы за действия в интересах Ирана

В ходе совместной операции общей службы безопасности (ШАБАК) и подразделения специальных операций "Лахав 433" полиции Израиля в январе 2025 года по подозрению в совершении преступлений против безопасности страны были арестованы двое израильтян, жители района Крайот Юрий Элиасафов и Георгий Андреев.

В сообщении полиции и ШАБАКа по этому поводу сказано, что задержанные выполняли задания для иранцев, один из которых передал своему куратору секретные материалы, полученные им во время службы в системе ПВО.

Расследование показало, что в течение нескольких месяцев Юрий Элиасафов поддерживал связь с иранским куратором и под его руководством выполнял задания в обмен на деньги. Юрий выполнял задания, включавшие нанесение граффити "Дети Рухоллы" в различных точках страны, а также передал своему иранскому куратору секретные материалы, которые он получил во время службы в системе ПВО.

Элиасафов предложил своему другу Георгию Андрееву также связаться с иранским куратором с целью выполнения заданий за финансовое вознаграждение, несмотря на то, что он знал, что это враждебная Израилю структура, сказано в официальном сообщении. Георгий принял предложение и выполнял задания.

Следователи уверены, что Элиасафов и Андреев осознавали, что действуют в интересах врагов государства Израиль.

Сегодня утром, 27 января 2025 года, в отношении Элиасафова и Андреева была подана декларация прокуратуры, и в ближайшие дни ожидается предъявление обвинений.

За последний год сообщалось о множестве подобных расследований и арестах иранских агентов, которые были завербованы через соцсети или иным способом и выполняли различные "поручения" – от относительно "невинных" до покушений на убийство. Зачастую в качестве обвиняемых по таким делам фигурировали репатрианты из стран бывшего СССР, многие из которых давно живут в Израиле, но испытывали материальные затруднения. Были среди задержанных и уроженцы Израиля – как евреи, так и арабы.